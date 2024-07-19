Наушники Xiaomi Buds 5 оценили в 95 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds 5, которая обойдется на дебютном китайском рынке в 95 долларов. Новинка характеризуется 11-мм динамическими драйверами, тремя три микрофонами для системы шумоподавления на базе искусственного интеллекта, поддержкой кодека Qualcomm aptX Lossless, настройкой от Harman Golden Ear, поддержкой пространственного звука и Dolby Atmos, автономностью до 6,5 часа или до 39 часов с учетом зарядного кейса, а также черной, белой и золотистой расцветками. Наушники уже доступны для покупки в Китае.