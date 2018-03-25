Наушники Xiaomi Dual-Unit Half-Ear Headphones будут стоить $10

2018-03-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Dual-Unit Half-Ear Headphones ; [83]
Компания Xiaomi представила бюджетные наушники Xiaomi Dual-Unit Half-Ear Headphones, которые оценены в 10 долларов. По словам производителя, это самые доступные проводные керамические наушники на рынке. Фанаты музыки наверняка оценят сертификат Hi-Res Audio японской ассоциации Japan Audio Association, который гарантирует высокое качестве звучания. Наушники характеризуются работой в частотном диапазоне от 20 Гц до 40 кГц и сопротивлением 32 Ом. Также отметим блок управления с тремя клавишами и микрофоном. Наушники будут продаваться в черном и белом исполнении.


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