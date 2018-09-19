Наушники Xiaomi Half In-Ear получили цену 15 долларов

Компания Xiaomi готовит к выпуску наушники Half In-Ear стоимостью в 15 долларов. Гаджет наделен микрофоном, с помощью которого пользователи смогут совершать телефонные вызовы и небольшим пультом управления. Весит аппарат всего 15 грамм. Сообщается о сертификации Hi-Res Audio, что указывает на хорошее качество звука. Для подключения к мобильному устройству симметричный порт USB Type-C. Продажи наушников ожидаются в ближайшее время. Предлагаться новинка будет в двух цветовых исполнениях черном и белом. Цена Xiaomi Half In-Ear пока не раскрывается.