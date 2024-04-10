Наушники Xiaomi Open Headphones оценили в 90 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске беспроводных наушников Xiaomi Open Headphones, которые будут стоить на домашнем для производителя китайском рынке 90 долларов. Новинка характеризуется инновационной конструкцией открытого типа, не перекрывающей слуховой канал, поддержкой частоты дискретизации до 96 кГц, высококачественным кодеком LHDC, сертификатами качества звука Hi-Res Gold Label и QQ Music Premium, автономностью до 7,5 часа и до 38,5 часа с учетом зарядного кейса, черной и золотистой расцветками, а также защитой от влаги в соответствии со степенью IP54. Когда наушники появятся на международном рынке, пока не сообщается.