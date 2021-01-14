Наушники ZMI PurPods TWS анонсированы за 30 долларов США

Компания ZMI официально анонсировала беспроводные наушники PurPods. Новые беспроводные наушники были представлены в Китае.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.2, наряду с беспроводной зарядкой, имеют рейтинг водонепроницаемости IPX4, а также поставляются со встроенным голосовым помощником XiaoAI для голосового управления. Наушники также могут работать до 10 часов при полной зарядке и до 32 часов в общей сложности вместе с чехлом для зарядки и даже имеют режим низкой задержки для мобильных геймеров.

ZMI PurPods TWS также получили адаптивную технологию EQsmart, которая регулирует громкость в соответствии с уровнями звука в окружении пользователей. Наушники поступят в продажу 15 января 2021 года и будут доступны по цене всего 30 долларов США.