Наушники для стримеров Razer Moray оценены в $130

Компания Razer пополнила ассортимент проводных наушников-затычек моделью Moray, которая предназначена для стримеров и фанатов видеоигр. Новинка характеризуется мониторным дизайном с пассивной звукоизоляцией, одним динамическим излучателем и другим с уравновешенным якорем, съемным кабелем с подключением к разъему MMXC и стандартным 3,5-мм гнездом, набором силиконовых амбушюров, шумоизоляцией до 36 дБ, передачей звука в диапазоне от 20 Гц до 24 кГц, чувствительностью 106 дБ, импедансом 32 Ом, комплектным чехлом и сертификатом THX. Цена наушников составляет 130 долларов.