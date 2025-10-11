Наушники iQOO TWS 5 получат шумоподавление до 60 дБ

Компания iQOO раскрыла подробности о беспроводных наушниках TWS 5, которые будут представлены в Китае 20 октября. Итак, наушники оснастят топовой системой активного шумоподавления с эффективностью до 60 дБ, адаптивной динамической системой шумоподавления с четырьмя микрофонами, а также белой и чёрно-жёлтой расцветками корпуса.

Напомним, что в августе были представлены наушники iQOO TWS Air3 Pro, которые имеют в своем оснащении 12-мм динамические драйвера, систему активного шумоподавления до 50 дБ, поддержку подавления шума окружающей среды посредством трёх микрофонов и алгоритмов ИИ, корпус массой 3,8 грамма, игровой режим с низкой задержкой и откликом 44 мс, время автономной работы до 9,5 часа и до 47 часов с зарядным футляром, поддержку кодеков AAC/SBC/LC3, модуль Bluetooth 6.0, а также защиту от влаги и пыли согласно степени IP54.
Powerbeats Pro 2 получили новые фишки с релизом iOS 26…
Компания Apple выпустит новую версию операционной системы iOS 26 пятнадцатого сентября, и вместе с новыми…
Наушники AirPods Pro 3 оценили в 250 долларов…
Компания Apple пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью AirPods Pro 3, которая получила улучш…
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы…
Гарнитуры, используемые для работы и переговоров, помимо качества передачи голоса и звука должны быть эрг…
CMF представила долгоиграющие наушники Headphone Pro…
CMF, бренд компании Nothing, выпускающий недорогие устройства, который вскоре станет самостоятельной доче…
Официально: наушники HUAWEI FreeBuds 7i готовы к выходу…
Компания HUAWEI объявила, что беспроводные наушники FreeBuds 7i будут представлены 4 сентября в Китае. Пр…
Обзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавление…
Беспроводные наушники SVEN AP-B710MV выполнены в корпусе с защитой от брызг IPx4, поддерживают систему ак…
Представлена глобальная версия наушников Realme Buds T200…
Компания Realme представила на индийском рынке беспроводные наушники Buds T200, которые уже были выпущены…
Bowers & Wilkins выпустила наушники за 800 долларов…
Британский аудиобренд Bowers & Wilkins представил второе поколение своих флагманских беспроводных наушник…
Razer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПКRazer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПК
Tecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублейTecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублей
Наушники с шумоподавлением и сенсорным управлением кейса. Обзор HABBARMERS A9 PROНаушники с шумоподавлением и сенсорным управлением кейса. Обзор HABBARMERS A9 PRO
Обзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor