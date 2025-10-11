Наушники iQOO TWS 5 получат шумоподавление до 60 дБ

Компания iQOO раскрыла подробности о беспроводных наушниках TWS 5, которые будут представлены в Китае 20 октября. Итак, наушники оснастят топовой системой активного шумоподавления с эффективностью до 60 дБ, адаптивной динамической системой шумоподавления с четырьмя микрофонами, а также белой и чёрно-жёлтой расцветками корпуса.

Напомним, что в августе были представлены наушники iQOO TWS Air3 Pro, которые имеют в своем оснащении 12-мм динамические драйвера, систему активного шумоподавления до 50 дБ, поддержку подавления шума окружающей среды посредством трёх микрофонов и алгоритмов ИИ, корпус массой 3,8 грамма, игровой режим с низкой задержкой и откликом 44 мс, время автономной работы до 9,5 часа и до 47 часов с зарядным футляром, поддержку кодеков AAC/SBC/LC3, модуль Bluetooth 6.0, а также защиту от влаги и пыли согласно степени IP54.