Компания Culture выпустила доступные наушники с шумоподавлением Culture Audio V1. Эти Bluetooth-наушники имеют активное подавление шума на 98 процентов.

V1 имеют множество интеллектуальных функций, которые выходят за рамки простой фильтрации внешнего шума. Встроенные интеллектуальные датчики позволяют автоматически приостанавливать и воспроизводить музыку, просто сняв наушники и надев их на шею, и вы можете управлять громкостью и воспроизведением с помощью элементов управления пальцем прямо на ушных чашках. Они также оснащены технологией AptX и AAC с низкой задержкой, что делает их отличным выбором для игр и просмотра телевизора с нулевой задержкой. Culture Audio V1 также имеет режим окружающей среды, чтобы приостановить шумоподавление, ослабить звук и усилить внешний звук.