Наушники с шумоподавлением Yoga ANC

Компания Lenovo представила на MWC 2019 собственные наушники с логотипом Yoga.

Наушники Yoga ANC оснащены гибридными активными и электронными микрофонами с шумоподавлением, которые помогают блокировать лишний шум вокруг вас. Встроенные элементы управления обеспечивают легкий доступ к голосовому управлению, а также к основным функциям, таким как регулировка громкости. Lenovo обещает более качественное аудио для ваших конференц-звонков или чатов Skype с функцией Smart Voice Pickup. Что касается общего качества звука, наушники Yoga содержат динамики с настройкой Dolby и высококачественный звук. Наушники Yoga ANC поступят в продажу в Европе в июне и стоимость будет составлять 170 долларов.