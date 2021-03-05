Наушники vivo Wireless Sport Lite готовы к запуску

Компания Vivo скоро запустит наушники vivo Wireless Sport Lite в некоторых регионах за пределами Китая. Новый аудиопродукт будет представлен как версия уже имеющихся беспроводных спортивных наушников vivo с низкими характеристиками.

Эти наушники будут доступны в некоторых странах Азии и Европы, где продается оригинальная модель. К сожалению, спецификации будущего продукта неизвестны. Но эти наушники имеют более низкие характеристики, а также будут стоить дешевле чем первая модель беспроводных наушников компании.
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