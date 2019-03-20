Наушники-вкладыши Sony WI-C600N оснащены высоким качеством звука

На российском рынке в продажу вскоре поступят беспроводные наушники-вкладыши Sony WI-C600N. Новинка наделена небольшими 6-мм динамиками и получила высокое качество звука, а также эффективное шумоподавление. Наушники-вкладыши WI-C600N с цифровым шумоподавлением и функцией AINC позволяет свести к минимуму отрицательное влияние окружающего шума. С помощью функции AINC попросту убираются все нежелательные звуки. Гаджет воспроизводит звук в диапазоне частот 20–20 000 Гц. Батарея обеспечивает до 6,5 часов работы в режиме воспроизведения. Предусмотрена технология Bluetooth 4.2, а также имеется поддержка технологии NFC.