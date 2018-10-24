Название iPhone XR ничего не значит

После анонса новых смартфонов компании Apple многие решили, что производитель в названиях зашифровал какие-то данные. Когда-то, во времена iPhone 4S, буква S означала наличие Siri. Тогда голосовой помощник только появился и компания решила это как-то отметить. Однако, в этом году названия ничего не значат, это просто буквы, которые не сбивают с толку потенциального покупателя. Например, iPhone XR получил в название букву R просто из-за того, что многие автомобильные компании добавляют ее в название скоростных автомобилей, а глава Apple любит суперкары. Конечно, некоторых фанатов разочаровала новость о том, что название для нового флагмана выбирали без особого фанатизма. Но, с другой стороны, какая разница что там с названиями, если устройство стоит таких громадных денег.