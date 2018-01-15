Не дорогой смартфон BQ-5525 Practic

BQ выпустила смартфон по низкой цене. Бюджетный вариант с хорошей характеристикой подойдет многим любителям селфи. Среди доступных цветов: черный, серый и золотистый.Среди прочих спецификаций стоит отметить пару камер с 5 и 13-мегапиксельными матрицами, два слота для SIM-карт, а также аккумуляторную батарею емкостью 2500 мАч. Работает смартфон BQ-5525 Practic под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.Гаджет оснащен IPS-дисплеем с 5,5-дюймовой диагональю и разрешением 1280 × 720 точек. За производительность отвечает четырехъядерный чипсет MT6580A от MediaTek и 1 Гбайт оперативной памяти. Для хранения предусмотрен флеш-модуль на 8 Гбайт с возможностью расширения памяти посредством карт формата MicroSD.Стоимость гаджета будет составлять 5300 рублей.