Не стоит покупать базовый Pixel 10 - он очень медленный

Google наконец-то догнала конкурентов — вся линейка Pixel 10 получила современное и более быстрое хранилище UFS 4.0. Однако, как и ожидалось, компания пошла на компромисс в базовых версиях — модели с 128 ГБ памяти (Pixel 10 и Pixel 10 Pro) оснащены более медленным UFS 3.1. Чтобы получить действительно быструю память, придётся выбирать минимум 256 ГБ, что стоит как минимум на 100 долларов дороже базовой модели. К счастью, Pixel 10 Pro XL такой проблемы лишён — его стартовая комплектация идёт сразу с 256 ГБ и UFS 4.0. Использование UFS 4.0 даёт серьёзный прирост — скорость передачи данных выше до 200%, а энергопотребление ниже на 46% по сравнению с UFS 3.1. Это означает более быстрый запуск приложений, отзывчивость интерфейса и отсутствие падения производительности при записи 4K-видео на старших версиях Pixel 10.

При всём при этом, учитывая, что базовый Pixel 10 стоит от 799 долларов, экономия на памяти выглядит спорным решением, даже несмотря на наличие современного чипа Tensor G5. Здесь стоит отметить, что производитель, который покупате чипы памяти оптом и имеет огромную скидку от бренда, выпускающего эту память, платит весьма незначительную разницу между объёмом 128 ГБ и 256 ГБ. Соответственно, в данном случае компания Google экономит, возможно, пару долларов на том, что использует память прошлого поколения в своих смартфонах. То есть в этом нет абсолютно никакого смысла — производитель потерял бы мизерную долю своей прибыли от использования UFS 4.0.