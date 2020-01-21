Недешевые наушники Samsung Galaxy Buds+ позируют на рендерах

2020-01-21, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Samsung Galaxy Buds+; [124]
Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился качественными изображениями дорогих беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+, которые должны анонсировать 18 февраля в Сан-Франциско вместе со смартфоном Samsung Galaxy S20.

На данный момент можно заметить только три расцветки наушников: голубая, белая и черная. По словам информатора, Samsung Galaxy Buds+ получат не только перечисленные цвета.

Также стало известно, что наушники оснастятся большой батареей, Bluetooth 5.0, акселерометром, датчиками приближения и Холла и сенсорной панелью для управления. Есть возможность заряжаться беспроводным путем со смартфона Samsung Galaxy S10.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Buds+
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