Недорогая новинка AirPods

Благодаря удобному механизму энергосбережения (наушники автоматически отключаются, как только их сняли) автономность достигает 4 часов.Новые наушники Redmi AirDots основаны на чипе Realtek 8763, что обеспечило им поддержку Bluetooth 5.0. Вес каждого наушника составляет всего 4,1 грамма. Управление построено не на сенсорных, а на физических кнопках, что и является главным отличием данной модели от аналогичных наушников Xiaomi. При однократном нажатии происходит переход к следующей композиции, а при двукратном включается голосовой помощник.Стоимость новинки составит 950 рублей.