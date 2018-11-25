Недорогая новинка Honor 9i

Основная камера здесь двойная – с модулями на 13 и 2 МП, на фронтальной панели расположена селфи-камера, имеющая разрешение 16 МП. В наличии также аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч и сканер отпечатков пальцев, размещенный на тыльной стороне.Honor 9i может похвастать 5,84-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2280 х 1080 пикселей. За производительность устройства отвечает фирменный 8-ядерный чипсет Kirin 659 вкупе с графическим ускорителем ARM Mali-T830 MP2 и 4 ГБ ОЗУ.Стоимость смартфона составит 170 долларов.