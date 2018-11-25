Недорогая новинка Vivo X23 и ее функции

Компания Vivo выпустила в этом году самую лучшую версию из своей коллекции. Изменения коснулись и лицевой камеры. Сейчас в ней установлен улучшенный оптический сенсор на 24,8 МП и диафрагмой F/2.0. Между тем базовая модель имела в наличии селфи-камеру с разрешением 12 МП.Прочие техданные не претерпели изменений. В частности, экран имеет разрешение 2340 х 1080 пикселей и размер диагонали 6,4 дюйма. В поверхность дисплея интегрирован дактилоскопический сканер. Тыльная камера получила два модуля на 13 МП и 12 МП. Емкость аккумулятора составляет 3400 мАч.Мобильный чипсет Snapdragon 670 был заменен на Snapdragon 660. Был снижен объем ОЗУ с 8 ГБ до 6 ГБ. Но вместимость энергонезависимого накопителя осталась прежней и равна 128 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.