Недорогие беспроводные наушники от Samsung

Samsung работает над созданием доступных беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Z2. Компания заявляет, что Buds Z2 будет обладать многими функциями Samsung Galaxy Buds 2, но они будут намного дешевле. Например, вы можете рассчитывать на защиту от пыли и воды, быструю зарядку и даже активное шумоподавление ANC, поддержку Bluetooth 5.2 и 5 часов непрерывного прослушивания. Впечатляюще, активное шумоподавление или ANC - это премиальная функция, которая обычно предназначена для более дорогих и дорогих наушников, таких как AirPods Pro.

Также известно что Samsung Galaxy Buds Z2 будет доступен в чёрном и белом цвете. Но, к сожалению, точная дата выпуска и цены не были названы.