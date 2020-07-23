Недорогой Huawei Enjoy 20 получит поддержку 5G

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне Huawei с модельным номером WKG-AN00/WKG-TN00. Источники уверены, что речь идет о недорогой модели с поддержкой 5G – Huawei Enjoy 20. Устройству прочат корпус с габаритами 165,2:76:9,2 мм, массу 188 граммов, 6,6-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, разрешением 720:1600 пикселей и соотношением сторон 20:9, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 800, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, батарею емкостью 4900 мАч, основную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также боковой сканер отпечатков пальцев.

Комментарии и отзывы Huawei Enjoy 20
Обзоры:
Предварительный обзор LG V60 ThinQ 5G. Новый флагманПредварительный обзор LG V60 ThinQ 5G. Новый флагман
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Новости:
Семидюймовый Honor X10 Max полностью рассекречен

Китайский регулятор TENAA раскрыл подробные характеристики смартфона Honor X10 Max, который будет предста...
Смартфон Samsung Galaxy M01s получит аккумулятор на 4000 мАч

В базе данных TUV Rheinland обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M01s, который еще ...
Глобальные Redmi Note 7 получили Android 10

Компания Xiaomi выпустила фирменную надстройку MIUI 11 на базе операционной системы Android 10 для владел...
Обзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплением
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономностиОбзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономности
Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизациейОбзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией
Лучшие мультиварки. REDMOND RMC-M96Лучшие мультиварки. REDMOND RMC-M96
Thermaltake анонсировала аксессуары для ...
Thermaltake анонсировала аксессуары для Thermaltake анонсировала аксессуары для стримеров и геймеров. Представленные аксессуары призваны создать ...
Лучшие стиральные машины. HAIER HW60-102...
Лучшие стиральные машины. HAIER HW60-102Любая квартира не может обойтись без стиральной машины, и ее выбор, чаще всего, обуславливается количеств...
Apple может положить плетеный кабель Lig...
Apple может положить плетеный кабель LigВ сети появилась новая информация о том, что Apple iPhone 12 будет комплектоваться плетеным зарядным кабе...
Представлен топовый планшет Honor ViewPa...
Представлен топовый планшет Honor ViewPaПринадлежащий компании Huawei бренд Honor пополнил ассортимент флагманских планшетов моделью Honor ViewPa...
PlayStation 5 с кастомным корпусом...
PlayStation 5 с кастомным корпусомНекоторое время назад компания Sony официально представила свою новую консоль PlayStation 5, которая не т...
Acer анонсировала новые игровые мониторы...
Acer анонсировала новые игровые мониторыAcer анонсировала три новые модели в своей новой линейке Predator XB3. Это XB273U GS и XB273U GX размером...
Представлены материнские платы BIOSTAR R...
Представлены материнские платы BIOSTAR RМатеринские платы BIOSTAR RACING Z490GTA EVO и RACING Z490GTA выполнены в форм-факторе ATX. Они созданы н...
Представлена плата Biostar B550MH с подд...
Представлена плата Biostar B550MH с поддКомпания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью B550MH на системной логике AMD B550, орие...
Dell готовит игровой компьютер...
Dell готовит игровой компьютерКомпания Dell очень хорошо себя чувствует на рынке компьютеров, так как это крайне популярный производите...
Семидюймовый Honor X10 Max показали на ж...
Семидюймовый Honor X10 Max показали на жВ сети появилось первое живо фото смартфона Honor X10 Max 5G в руках у пользователя, а также скорректиров...
Обзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой риде...
Обзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридеНе так давно компания Onyx Boox обновила семейство недорогих ридеров Caesar выпуском уже четвертого покол...
Представлен корпус ChieftecCEB-M2C для в...
Представлен корпус ChieftecCEB-M2C для вКомпания Chieftec представила корпус CEB-M2C для внешнего SSD типоразмера M.2 с поддержкой NVMe и две сты...
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-мониторОбзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-монитор
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
Обзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонаторОбзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонатор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor