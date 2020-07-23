Недорогой Huawei Enjoy 20 получит поддержку 5G

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне Huawei с модельным номером WKG-AN00/WKG-TN00. Источники уверены, что речь идет о недорогой модели с поддержкой 5G – Huawei Enjoy 20. Устройству прочат корпус с габаритами 165,2:76:9,2 мм, массу 188 граммов, 6,6-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, разрешением 720:1600 пикселей и соотношением сторон 20:9, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 800, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, батарею емкостью 4900 мАч, основную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также боковой сканер отпечатков пальцев.