Недорогой Realme Q2i получил поддержку 5G и АКБ на 5000 мАч

Бренд Realme представил смартфон Q2i, который при стоимости в 150 долларов может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка также характеризуется предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на задней панели, 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 720, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, симметричным портом USB Type-C, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.