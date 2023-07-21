Недорогой Vivo Y27 получил 44-Вт зарядку Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y27, которая оценена в Индии и Малайзии в 185 и 155 долларов соответственно. Новинка характеризуется 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц, 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio G85, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, батареей ёмкостью 5000 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также сдвоенной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп. Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y27, которая оценена в Индии и Малайзии в 185 и 155 долларов соответственно. Новинка характеризуется 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц, 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio G85, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, батареей ёмкостью 5000 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также сдвоенной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 10:47 . Продукт - Vivo Y27

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