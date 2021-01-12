Недорогой Xiaomi Mi 10i ставит рекорд продаж

Руководитель индийского подразделения компании Xiaomi Ману Кумар Джейн объявил о том, что новенький смартфон Xiaomi Mi 10i 5G поставил рекорд продаж. По его словам, в рамках первой распродажи было продано смартфонов на 27 миллионов долларов. Ранее стало известно, что новинка собрала 1,5 млн предзаказов. Напомним, что базовая версия с 6 оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 287 долларов, с 6/128 ГБ – 300 долларов, а с 8/128 ГБ памяти – 328 долларов.

Среди ключевых характеристик Xiaomi Mi 10i 5G можно отметить 6,67-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 разрешением 108 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 750G с поддержкой 5G, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и стереодинамики.
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