Недорогой флагман Meizu 20 стал хитом продаж

Компания Meizu похвасталась успехами смартфона Meizu 20, который на днях появился в китайской продаже. Новинка стала самым продаваемым смартфоном на Tmall среди моделей до 435 долларов. В этом нет ничего удивительного, ведь за столь скромную цену аппарат предлагает флагманские характеристики.

Meizu 20 характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, яркостью до 800 нит и частотой обновления 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 16 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), габаритами 157,9:73,5:7,99 мм, ОС Android 13 с оболочкой Flyme 10 «из коробки», защитой от влаги (степень IP54), стереодинамиками и поддержкой NFC.