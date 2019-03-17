Недорогой смартфон Elephone A6 Mini

У Elephone A6 Mini 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и каплевидным вырезом под фронталку. Двойная основная камера с сенсорами на 16 и 2 Мп оснащена светосильной оптикой с апертурой f/1.8, что зачастую свойственно более дорогим моделями. Крупная диафрагма позволяет захватывать больше света и получать качественные фото в условиях недостаточного освещения. В Elephone A6 Mini оперативной памяти 4 ГБ. Поэтому он поддерживает в фоне больше приложений и вкладок, быстрее переключается между задачами. Объём встроенного накопителя составляет 32 или 64 ГБ в зависимости от версии. «Сердцем» новинки производитель сделал четырёхъядерный процессор MediaTek Helio A22, выполненный по 12-нм техпроцессу и работающий на частоте 2,0 ГГц. Актуальная операционная система Android 9.0 Pie с адаптивной регулировкой расхода батареи улучшает автономность устройства.Стоимость смартфона составит 100 долларов.