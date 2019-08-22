Недорогой смартфон HTC Wildfire X появился в продаже

Компания HTC дала старт продажам недорогого смартфона Wildfire X, который был представлен в Индии неделю назад. Напомним, что новинка оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, чипсетом MediaTek Helio P22, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 12, 8 (телефото-модуль) и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 3300 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки, а также устройством MyBuddy в комплекте. Он издает громкий сигнал тревоги, отправляет геоданные определенным контактам данные, передает аудио и видео окружающей среды. Младшая версия оценена в 155 долларов, а старшая – в 195 долларов. При этом в первые дни продаж смартфоны можно купить со скидкой в 15 долларов.