Недорогой смартфон Highscreen Expanse

2018-07-28, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Expanse ; [128]
Компания Highscreen выпустила смартфон бюджетного варианта. В наличии 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ, камеры с 8- и 13-мегапиксельной матрицами (обе со вспышками), модуль Wi-Fi, аккумулятор на 3000 мА/ч, кодек LDAC для обеспечения повышения качества передачи звука по Bluetooth при использовании беспроводных наушников, сканер пальцевых отпечатков.Разрешение 5,5-дюймового IPS-экрана (18:9) – 1440 х 720 точек (покрытие Gorilla Glass). В роли ОС – Android 8.0 Oreo.Стоимость смартфона составит 16000 тысяч рублей.


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