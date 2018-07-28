Недорогой смартфон Highscreen Expanse

Компания Highscreen выпустила смартфон бюджетного варианта. В наличии 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ, камеры с 8- и 13-мегапиксельной матрицами (обе со вспышками), модуль Wi-Fi, аккумулятор на 3000 мА/ч, кодек LDAC для обеспечения повышения качества передачи звука по Bluetooth при использовании беспроводных наушников, сканер пальцевых отпечатков.Разрешение 5,5-дюймового IPS-экрана (18:9) – 1440 х 720 точек (покрытие Gorilla Glass). В роли ОС – Android 8.0 Oreo.Стоимость смартфона составит 16000 тысяч рублей.