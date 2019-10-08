Недорогой смартфон Honor 20 SE получит OLED-дисплей

2019-10-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 20 SE; [81]
Китайский регулятор раскрыл характеристики смартфона Honor 20 SE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1080 точек, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп, батарею ёмкостью 3900 мАч, поддержку быстрой зарядки 20 Вт, однокристальную систему с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 64, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 9 Pie. Размеры устройства составят 157,2:73,2:7,65 мм, а масса – 172,5 граммов.


Комментарии и отзывы Honor 20 SE
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