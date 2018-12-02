Недорогой смартфон Honor 8C и его функции

Компания Huawei выпустила смартфон среднего варианта. Новый смартфон весит 167 граммов, габариты устройства –158,72 х 75,94 х 7,98 мм.Новинка получила экран формата 18:9, обеспечивающий разрешение 1520 х 720 пикселей. Диагональ имеет размер 6,26 дюйма. В оснащение гаджета входят: сканер отпечатков пальцев, модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС, селфи-камера разрешением 8 МП и тыльная камера, состоящая из двух оптических датчиков на 13 МП и 2 МП.В оснащении имеется модуль энергонезависимой памяти на 32 ГБ и 3 ГБ ОЗУ. Есть поддержка microSD-карт объемом до 256 ГБ. Рабочей средой для софта служит Android 8.1 Oreo с графическим интерфейсом EMUI 8.2 Lite.Смартфон отличается мощным аккумулятором на 4000 мАч. Электронная схема построена на 8-ядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 632, который способен поддерживать частоту 1,8 ГГц.Стоимость смартфона составит 12990 тысяч рублей.