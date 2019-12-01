Недорогой смартфон Huawei Enjoy 10s появился в продаже

Компания Huawei объявила, что представленный еще в конце октября смартфон Enjoy 10S наконец-то выходит в продажу. Это случится 5 декабря – цена новинки составляет 230 долларов. Смартфон оснащается 6,3-дюймовым OLED--экраном с разрешением 2400:1080 точек, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 710F, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, тройной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой в каплевидном вырезе разрешением 16 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1.1. Габариты устройства равны 157,4:73,2:7,75 мм.