Недорогой смартфон Huawei Honor 7C Pro выходит в России

Компания Huawei поделилась подробностями российском релиза бюджетного смартфона Honor 7C Pro, который может похвастаться безрамочным дизайном и функцией разблокировки смартфона по лицу пользователя. Новинка также получила 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 720:1440 пикселей и соотношением сторон 18:9, 8-ядерный процессор Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, сдвоенную основную камеру на 13+2 Мп, 8-Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3000 мАч, а также операционную систему Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Толщина устройства составляет 7,8 мм. Honor 7C Pro появится в российской рознице 14 июня по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей.