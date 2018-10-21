Недорогой смартфон Lenovo S5 Pro

Модель Lenovo S5 Pro оборудована симметричным USB-C портом, дактилоскопическим сканером и батареей на 3500 мАч, которая поддерживает систему быстрой зарядки. Корпус смартфона изготовлен из металла и имеет толщину 7,7 мм. Весит устройство 160 граммов при габаритах 154,5 х 75,45 х 7,7 мм.Главная камера имеет на вооружении светодиодную фотовспышку и два датчика изображения. Основной сенсор обладает разрешением 12 МП и диафрагмой F/1.8, дополнительный блок рассчитан на 20 МП и содержит широкоугольный объектив Sony IMX 350.Экран новинки имеет формат 19:9, разрешение 2246 х 1080 пикселей и размер диагонали 6,3 дюйма. Кроме того, в верхней части дисплея имеется модный вырез в стиле iPhone X. «Монобровь» служит местом для размещения сдвоенной селфи-камеры, ее модули имеют разрешение 20 МП и 8 МП. Фронталка задействована в системе распознавания владельца по лицу. При этом точность идентификации, по словам разработчиков, достигает 99,99%.Стоимость смартфона составит 127 долларов.