Недорогой смартфон Moto G06 показали на рендерах

Профильный ресурс YtechB опубликовал изображения смартфона Motorola Moto G06, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат получит зеленую, тёмно-синюю, оранжевую и бежевую расцветки корпуса, дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, 12-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G81 Extreme с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2, а также батарею ёмкостью 5100 мАч. Ориентировочная цена и дата выхода устройства пока не раскрываются.