Недорогой смартфон Moto G06 показали на рендерах

Профильный ресурс YtechB опубликовал изображения смартфона Motorola Moto G06, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат получит зеленую, тёмно-синюю, оранжевую и бежевую расцветки корпуса, дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, 12-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G81 Extreme с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2, а также батарею ёмкостью 5100 мАч. Ориентировочная цена и дата выхода устройства пока не раскрываются.

Компактному Xiaomi 16 приписывают батарею на 7000 мАч…
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смар…
Макет iPhone 17 Pro Max показали на видео…
Информатор Маджин Бу опубликовал видео, на котором якобы запечатлен макет iPhone 17 Pro Max. Первое, что …
iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в начале 2025 го…
Согласно последнему отчёту аналитической компании Counterpoint Research, компании Apple и Samsung снова с…
В iOS 26 появилась функция адаптивного питания…
Те пользователи, которые решили попробовать первую бета-версию iOS 26, узнали, что в операционную систему…
Realme 15 Pro 5G получит три 50-Мп камеры…
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme 15 Pro 5G, который будет официально предста…
Официально: смартфон Vivo T4 Ultra выйдет 11 июня…
Компания Vivo объявила, что смартфон Vivo T4 Ultra будет представлен в Индии уже 11 июня. Производитель п…
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y04s с АКБ на 6000 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов бюджетной моделью Y04s, которая оценена на дебютном индоне…
Nothing Phone (3) не получил топовый чип из-за его цены…
Руководитель по ИИ-компонентам компании Nothing, Селим Бенайят, в беседе с журналистом TechRadar объяснил…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor