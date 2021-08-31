Недорогой смартфон Moto G30 вышел в России

Компания Motorola дала старт российским продажам доступного смартфона Moto G30, который был представлен еще в феврале этого года. Итак, рекомендованная цена новинки составляет 14 тысяч рублей, однако первым покупателям она достанется за 13 тысяч.

Напомним, что смартфон характеризуется батареей ёмкостью 5000 мАч, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 662, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, предустановленной ОС Android 11, поддержкой мобильных сетей 4G, Wi-Fi и Bluetooth 5.0, модулем NFC, 3,5 мм для наушников и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 20 Вт.