Недорогой смартфон Nokia 4.2 получил модуль NFC

Компания HMD Global представила недорогой смартфон Nokia 4.2, который появится в продаже в апреле по цене 170 долларов. Новинку оснастили стеклянным корпусом c пластиковой рамкой, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с графикой Adreno 505, 5,71 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3000 мАч, а также модулем NFC.