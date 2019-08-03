Недорогой смартфон OUKITEL C17 Pro

Новинка получила тыльную камеру, которая включает в себя три блока оптики и фотовспышку на светодиодах. Основной датчик изображения имеет разрешение 13 МП. Также присутствует «широкоугольник» и сенсор, отвечающий за анализ глубины сцены. Конструкция селфи-камеры представлена оптическим блоком на 5 МП. Производитель поместил «фронталку» в верхний левый угол экрана.Покупая себе смартфон, современный человек обращает особое внимание на камеру и ее параметры. Поэтому разработчики мобильных устройств постоянно совершенствуют оптические модули, стремясь предоставить пользователю приличные фото возможности. Причем это касается не только флагманов, но и бюджетных аппаратов. На днях компания OUKITEL представила новую модель OUKITEL C17 Pro.Стоимость новинки составит 139 долларов.