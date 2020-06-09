Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона A52, который оценен в 17 990 рублей. При этом в период с 19 июня по 5 июля аппарат можно купить со скидкой в 1 000 рублей. Напомним, что новинка характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерной платформой Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 12 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, двумя вспомогательными датчиками по 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмниками GPS/ГЛОНАСС/Beidou, портом USB Type-C, FM-тюнером, 3,5-мм разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

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