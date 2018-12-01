Недорогой смартфон S10 Pro

2018-12-01, Автор - Мария Шмелева; Продукт - S10 Pro; [104]
Компания Ulefone выпустила смартфон с очень интересной начинкой. На задней панели, которая имеет градиентную окраску, установлен сканер отпечатков пальцев, срабатывающий за 0,2 секунды. Батарея устройства имеет емкость 3350 мАч. Селфи-камера получила один оптический блок на 5 МП с диафрагмой F/2.0. Камера на тыльной стороне вооружена двумя датчиками изображения на 13 МП и 5 МП. Они также имеют диафрагму F/2.0.Экран гаджета обеспечивает разрешение 1498 х 720 пикселей, размер диагонали составляет 5,7 дюйма. Следуя духу времени, вендор снабдил дисплей вырезом, в котором разместились динамик и лицевая камера.Стоимость смартфона составит 100 долларов.


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