Недорогой смартфон Vivo Y200 GT получил 144-Гц экран

Компания Vivo представила смартфон Y200 GT, который предлагает высокую производительность за небольшие деньги. Новинку оснастили 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (866 тысяч баллов в AnTuTu), системой охлаждения с испарительной камерой площадью 6000 мм2, 6,78-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 1,5К, частотой обновления изображения 144 Гц, пиковой локальной яркостью 4500 кд/кв.м и ШИМ-регулировкой 3840 Гц, сдвоенной тыльной камерой на 50 Мп и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, стереодинамиками, мощным вибромотором, ИК-датчиком и модулем NFC. Смартфон оценен на китайском рынке в 210, 220, 250 и 290 долларов за конфигурации 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ соответственно.

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