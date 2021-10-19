Недорогой смартфон Vivo Y21 вышел в России

Китайский производитель Vivo дал старт российским продажам смартфона Vivo Y21, одной из особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Рекомендованная цена новинки составляет 14 тысяч рублей.

Смартфон также оснастили 6,51-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G88, 4 ОЗУ с виртуальным увеличением на еще 1 ГБ, 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой FunTouch OS 11.1, симметричным портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.