Недорогой смартфон Vivo Y21 вышел в России

Смартфон также оснастили 6,51-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G88, 4 ОЗУ с виртуальным увеличением на еще 1 ГБ, 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой FunTouch OS 11.1, симметричным портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.