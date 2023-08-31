Недорогой смартфон iQOO Z8x получил 44-Вт зарядку

Помимо смартфона iQOO Z8, компания Vivo представила сегодня и более доступную модель в аналогичном дизайне QOO Z8x. Новинка появится в китайской продаже 7 сентября по цене в 178, 191 и 205 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон также оснащается 6,64-дюймовым LCD-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной 44-Вт зарядки с соответствующим адаптером питания в комплекте, корпусом толщиной 9,1 мм и массой 199,6 грамма, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, предустановленной прошивкой OriginOS 3 на базе Android 13, модемом сотовых сетей пятого поколения и адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.