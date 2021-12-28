Неизвестный смартфон OPPO PFUM10 был замечен на TENAA

OPPO работает над телефоном среднего класса с номером модели PFUM10 для Китая. Телефон был замечен во многих местах, таких как бенчмаркинг Geekbench и платформа сертификации FCC / TENAA / 3C. Хотя окончательное название продукта смартфона OPPO PFUM10 еще не известно, его основные характеристики были раскрыты благодаря этим сертификатам.

OPPO PFUM10 оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Для селфи у него есть фронтальная камера на 16 мегапикселей, а модуль задней камеры имеет 48-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный объектив. В списке упоминается, что он оснащен набором микросхем, обеспечивающим максимальную тактовую частоту 2,2 ГГц. Его список Geekbench ( через ) показывает, что чипсет предлагает базовую частоту 1,80 ГГц и графический процессор Adreno 619. Эти характеристики предполагают, что загадочный телефон OPPO может быть оснащен чипсетом Snapdragon 480 Plus. Он набрал 2833 балла в одноядерном тесте и 7365 баллов в многоядерном тесте Geekbench. OPPO PFUM10 будет поставляться с 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ памяти. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4385 мАч, который, вероятно, будет поддерживать быструю зарядку 33 Вт. Телефон предлагает другие функции, такие как подключение к сети 5G, экранный сканер отпечатков пальцев и слот для карт памяти microSD.