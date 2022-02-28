Неизвестный телефон Google обнаружен на веб-сайте сертификации BIS в Индии

Недавно загадочное устройство Google с номером модели «GX7AS» недавно было замечено на индийском веб-сайте сертификации BIS. Мы знаем только, что это мобильный телефон и ничего больше, но это само по себе потенциально отличная новость, поскольку последним смартфоном, выпущенным Google в Индии, был Pixel 4a.

При этом GX7AS вполне может быть Pixel 6a, которого многие все еще ждут. Тем не менее, Pixel 7 и 7 Pro уже получили множество слухов, а совсем недавно были опубликованы высококачественные рендеры для Pixel 7 и 7 Pro. GX7AS вполне может стать одним из таких устройств, которое, если мы вспомним прошлые анонсы, должно быть представлено в сентябре или октябре 2022 года.

Мы знаем на данный момент, что поколение Pixel 7 повторяет текущий дизайн Pixel 6. Ожидается, что 7 Pro будет оснащен изогнутой OLED-панелью с диагональю 6,7 или 6,8 дюйма, в то время Pixel 7 будет оснащен плоской OLED-панелью, дисплей будет немного меньше, чем у Pixel 6 с диагональю 6,2 дюйма.

Ожидается, что на этот раз Pixel 7 получит большую батарею емкостью 5000 мАч и, возможно, новый уровень памяти на 512 ГБ.