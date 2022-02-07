Необычные беспроводные наушники Sony Linkbuds WF-L900

Sony представила беспроводные наушники Linkbuds WF-L900. В отличие от WF-1000XM4 флагманских наушников компании, Linkbuds не имеют ушных вкладышей. Как показано на изображениях ниже, Linkbuds содержат два кольца отверстий, одно из которых предназначено для микрофонов обратной связи.

Кажется, что элемент в форме пончика будет упираться в слуховой проход, а силиконовый наконечник будет удерживать их на месте. Кроме того, у каждого Linkbud есть датчик приближения, чтобы определить, сняли ли вы их с ушей. Предположительно, в наушниках также есть сенсорные области для управления жестами, так как нет никаких видимых кнопок.

Наличие микрофонов обратной и прямой связи говорит о том, что Sony также включила активное шумоподавление. К сожалению, пока неясно когда Sony официально выпустит Linkbuds WF-L900.

Комментарии и отзывы Sony Linkbuds WF-L900
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