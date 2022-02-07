Необычные беспроводные наушники Sony Linkbuds WF-L900

Кажется, что элемент в форме пончика будет упираться в слуховой проход, а силиконовый наконечник будет удерживать их на месте. Кроме того, у каждого Linkbud есть датчик приближения, чтобы определить, сняли ли вы их с ушей. Предположительно, в наушниках также есть сенсорные области для управления жестами, так как нет никаких видимых кнопок.
Наличие микрофонов обратной и прямой связи говорит о том, что Sony также включила активное шумоподавление. К сожалению, пока неясно когда Sony официально выпустит Linkbuds WF-L900.