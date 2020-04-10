Необычный смартфон LG Style3 оценен в 350 долларов

Компания LG представила смартфон LG Style3, который стоит 350 долларов и выглядит пришельцем из прошлого. Итак, новинку оснастили флагманским чипсетом 2018 года Snapdragon 845, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением WQHD+, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной основной камерой на 48 Мп и 5 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 3500 мАч. К сожалению, столько любопытный аппарат является эксклюзивом одного из японских операторов и вряд ли появится в европейской продаже.