Необычный смартфон LG Style3 оценен в 350 долларов

2020-04-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - LG Style3; [153]
Компания LG представила смартфон LG Style3, который стоит 350 долларов и выглядит пришельцем из прошлого. Итак, новинку оснастили флагманским чипсетом 2018 года Snapdragon 845, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением WQHD+, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной основной камерой на 48 Мп и 5 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 3500 мАч. К сожалению, столько любопытный аппарат является эксклюзивом одного из японских операторов и вряд ли появится в европейской продаже.


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