Необычную камеру ASUS ZenFone 6 испытали на прочность. Видео

Как известно, одной из главных особенностей флагманского смартфона ASUS Zenfone 6 является поворотная двойная камера, выполняющая роль как основной, так и фронтальной камеры. Сегодня в сети появилось видео от небезызвестного видеоблогера JerryRigEverything, который, среди прочего, испытал необычную камеру на прочность. Насколько велик запас её прочности, смотрите сами.

Напомним, что новинка оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, занимающим 92% площади передней панели, топовым процессором Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и вспомогательным 13 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, а также аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и обратной зарядкой на 10 Вт.