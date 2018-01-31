Nikkei рассказали про iPhone X

Вчера издание Nikkei из Японии сообщило, со ссылкой на своего источника информации на заводах-поставщиках комплектующих, что яблочная компания сократила количество выпускаемых iPhone X. Дело в том, что большой ажиотаж в середине осени привел к тому, что большинство желающих уже купили себе этот продукт, осталась лишь небольшая доля потенциальных покупателей и перед Новым годом смартфонов было продано достаточно мало, сейчас продажи идут вообще плохо и масса гаджетов лежит на складах, в магазинах и никто их не покупает. Интересно, конечно, посмотреть на количество проданных смартфонов iPhone X, но такой информации нам пока что никто не предоставил. А ведь были времена, когда такие данные легко отдавали в СМИ для публикации, теперь же компании стали скрывать свои реальные продажи по определенным причинам.