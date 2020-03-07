Nillkin GO TW004 беспроводные наушники с поддержкой aptX

Компания Nillkin представила беспроводные наушники GO TW004.

Наушники получили стильный дизайн и корпус с защитой от воды IPX 5.

Внутри наушников разместили процессор Qualcomm QC3020, который поддерживает кодек Apt-X и пассивное шумоподавления CVC.

За автономность наушников Nillkin GO TW004 отвечает аккумулятор ёмкостью на 60 мАч, а в комплектный кейс оснастили аккумулятором на 500 мАч. Этого заряда хватит до 65 часов работы.

Наушники Nillkin GO TW004 можно приобрести на AliExpress за 50 долларов. На выбор есть четыре расцветки корпуса.