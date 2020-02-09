Низкопрофильный кулер Cooler Master MasterAir G200P

Компания Cooler Master представила низкопрофильный процессорный кулер MasterAir G200P.

Высота кулера составляет 39.4 мм.

Для повышения эффективности теплоотвода кулер оснащен двумя С-образными медными тепловыми трубками.

Приток воздуха к радиатору обеспечивает 92-мм вентилятор толщиною 15 мм. Скорость вращения кулера составялет от 800 до 2600 об./мин. Уровень шума при работе не превышает 28 дБ.

Вентилятор оснащен настраиваемой подсветкой. В комплект поставки входят крепления для установки кулера на все процессоры Intel и AMD.