Noctua анонсирует низкопрофильный кулер

Линейку Noctua Chromax Black пополнил еще один продукт. Chromax Black NH-L9a представляет собой обновленную версию NH-L9a, но только в полностью черном исполнении.

Chromax Black NH-L9a отлично подойдет для сборок HTPC. Тепловые характеристики не подверглись изменениям и получила совместимость с AM4 сокетом. Noctua предлагает улучшенную эстетику, общая высота кулера составляет 37 мм.

Он поставляет с термопастой NT-H1. Монтаж Chromax Black NH-L9a быстра и проста. Производитель дает 6 летнюю гарантию на продукт.